«الصليب الأحمر»: التغير المناخي يمثل عبئا متزايدا بالنسبة للعمل الإنساني

أعلن فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الاثنين، إن التغير المناخي يمثل عبئًا متزايدًا بالنسبة للعمل الإنساني، مطالبًا بتحسين التمويل للمجتمعات الأكثر ضعفًا المعرضة لخطر الكوارث الطبيعية.

وقال «فرانشيسكو روكا»: "أكثر من نصف عملياتنا الآن هي رد فعل مباشر على أحداث متعلقة بالطقس، وعمليات كثيرة أخرى مصحوبة بصدمات وتوترات مناخية".

وأصدرت المنظمة ومقرها جنيف، هذا التحذير في الوقت الذي قالت فيه لجنة حكومية بشأن التغير المناخي، إن هناك حاجة لإجراء "تغيرات سريعة وغير مسبوقة" من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لتكون زيادة فى درجة الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية.

وأشار الصليب الأحمر، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتكرار وقوع حوادث المناخ السيئ؛ لن تؤدي فقط لوقوع كوارث طبيعية ولكن أيضًا سوف تزيد من عدد المواطنين الذين يفرون من منازلهم.