رئيس مجلس الدولة: المفوضية الأوروبية حريصة على التعاون مع مصر

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، إن المؤتمر الدولي «التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب»، قد يصل أو لا يصل إلى توصيات محددة في نهاية فعالياته، لكن الموضوع الذي يتناوله سيظل مفتوحًا لمؤتمرات أخرى.

وأضاف رئيس مجلس الدولة، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن رئيس مفوضية أوروبا أعرب عن حرصه على التعاون مع مصر وفتح آفاقًا جديدًا بين البلدين، معقبًا: «كل هذا يثري المؤتمر ويساهم في الخروج منه بتوصيات مهمة تنير الطريق وتحل الكثير من المشكلات».

وذكر أن القامات القضائية والقانونية الكبيرة حرصت على حضور المؤتمر، الذي شهد مشاركة رؤساء مجالس الدولة ورؤساء محاكم النقض في معظم الدول العربية، وفرنسا وأوروبا، وعدد من البلدان الأخرى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار شوقي، وزير الأوقاف، في تصريح للفضائية ذاتها، على أهمية المشاركة الوطنية والواجب الوطني، لما يحقق ذلك المصلحة العامة، متابعًا أن بعض الجماعات والتيارات كانت تطلق أحكام مسبقة بحرمانية الانتخابات وإجازتها وفقًا لمصالحها.

وواصل: «كل ما يتصل بالانتخابات والآلية الديمقراطية ونظامها وهل التصويت واجب أم حق ولا بين الحق والواجب، وجميع الآليات الديمقراطية؛ انتخاب قائمة، فردي، مزدوج، برلماني، رئاسي، مختلط، العبرة في النهاية بما يقره القانون والدستور وما يحقق الصالح العام».

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي «التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب»، الذي ينظمه مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية التابعة لمجلس أوروبا، وتستمر فعالياته على مدار يومين.