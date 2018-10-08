«أزمة قلبية» تتسبب في وفاة متسابقين بماراثون شهير في بريطانيا

قالت صحيفة "الجارديان"، إن هناك رجلين توفيا أمس خلال مشاركتهما بنصف ماراثون كارديف الشهير، بعد اقترابهما من خط النهاية.

وأضافت أن المتسابقين البالغين من العمر 32و25 عاماً، أصيبا بأزمات قلبية أثناء مشاركتهما في السباق السنوي مع 25 ألف متسابق آخرين، فيما قالت وسائل إعلام محلية في بريطانيا إن المتسابق الأول سقط منهاراً أمام زوجته وطفله البالغ من العمر عاماً واحداً، فيما كان الثاني يركض في الماراثون مع صديقته وسقط بجوارها.

وعلى الفور، حضر فريق الطوارئ لإسعاف الرجلين بسرعة، ونقلهما إلى مستشفى ويلز حيث توفيا، فيما قال الرئيس التنفيذي للماراثون، مات نيومان، إنه لأول مرة تحدث وفيات منذ بداية إجراء الماراثون منذ 15 عاماً، معتبراً ما حدث "مأساة مروعة" ومقدماً التعازي لأهل الرجلين وأصدقائهما.

واختلفت تعليقات الجمهور لوسائل الإعلام المحلية، ليصف بعضهم ما حدث بأنه "أمر صادم وحزين للغاية"، فيما أكد آخرون أن السباق كان منظمُا بشكل جيد، وأن خدمات الطوارئ كانت جاهزة لكن لم يفلح كل ذلك في إنقاذ الرجلين.

ويذكر أن هذا المارثون هو ثاني أكبر نصف مارثون في المملكة المتحدة، يسبقه ماراثون الركض في نيوكاسل الذي يجذب آلاف العدائين كل عام.