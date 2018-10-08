وزيرة السياحة: إطلاق الأجندة الترفيهية لمصر العام المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة بصدد إطلاق أجندة ترفيهية بمواعيد محددة العام المقبل.

وأضافت «المشاط» - خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن التحالف المصري الدولي المقرر تولي ملف الترويج للسياحة المصرية - أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المختصة والقطاع الخاص لتحقيق الاستدامة للأحداث الناجحة، مشيرةً إلى أن مصر مليئة بالأحداث الترفيهية.

وأوضحت وزير السياحة، أن زيارة المشاهير لمصر تساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية، منوهة بأن حملة كأس العالم حققت الأهداف المرجوة منها في الترويج للمنتج السياحي المصري.

وأضافت، أن التحالف المصري الدولي سيتولى مهمة الترويج للسياحة المصرية خلفا لشركة "GWT" التي كانت مسئولة عن الترويج خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أنه سيتم تقييم التحالف الجديد وفقا لكل حدث تشارك به ، خاصة وأن الوزارة لها الحق في فسخ التعاقد في أي توقيت في حال عدم الوصول للأهداف المحددة.

وتابعت: «مصر تشارك بجناح مختلف في بورصة لندن "WTM"، وأنه سيكون الانطلاقة الحقيقية لمصر للترويج السياحي من خلال التحالف الجديد المسئول عن الترويج الخارجي».

وأردفت، أنه سيتم التركيز في الجناح المصري المشارك في بورصة لندن على حملة الترويج الخارجي الجديدة، المقرر انطلاقه تحت عنوان "People to People"، والتي سيركز عليها لتعريف العالم الخارجي بالشعب المصري، بالإضافة إلى الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2020.

وأشارت وزير السياحة، إلى أن التحالف المصري الدولي سيقوم بعمل دراسات بحثية للفئات العمرية المقرر جذبها من الخارج، وسيتم العمل على توفير كافة احتياجاتهم.

ونوهت بأن الوزارة تعمل منذ 60 يومًا على إيجاد طريقة أكبر للترويج الخارجي، وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمعارض الخارجية.

وأكدت، أن الوزارة بصدد الإعلان عن إطلاق البرنامج الهيكلي للإصلاح في أكتوبر الجاري، موضحةً أن شهر أكتوبر سيكون شهر انطلاق وزارة السياحة.