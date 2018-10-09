علاء نبيل: الفوز على المحلة أعطى المقاولون الثقة

أكد علاء نبيل المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فوز المقاولون العرب اليوم على غزل المحلة منح لاعبيه المزيد من الثقة من أجل المباريات القادمة.

وحقق المقاولون الفوز على غزل المحلة 2-0 بدور الـ32 من كأس مصر "تابع التفاصيل"، ليتأهل إلى دور الـ16 ويواجه الإسماعيلي الذي تأهل هو الأخر اليوم على حساب ناصر الفكرية.(تابع التفاصيل).

وقال نبيل في تصريحات لقناة "أون سبورت: "الفريق كان مضغوط خلال الفترة الماضية بسبب مؤجلاتي الإسماعيلي والمصري، والبعض يتحدث عن مركز المقاولون العرب بالدوري، والمؤجلات هي السبب في ذلك".

وواصل: "الكأس تحدث به الكثير من المفأجات، لكن تعاملنا مع اللقاء بشكل جيد، وشاهدت شوط من مباراة المحلة وشبين الكوم، من أجل التعرف على الخصم جيدًا، وكنت قلقًا قبل المواجهة بسبب أنني أقابل فريق لم أعرفه".

وأكمل:" أستغليت المباراة بالدفع ببعض اللاعبين الصغار، وسياستنا بالإتفاق مع مجلس الإدارة هي النزول بمستوى الأعمار، وقمت بإراحة العديد من لاعبي الفريق، بالإضافة لخوض المباراة بدون لاعبنا الدولي أحمد علي".

وتحدث نبيل عن إستعدادات المقاولون بالفترة القادمة : "الفريق سيستعد لمباراتي وادي دجلة وحرس الحدود بالدوري العام، بشكل جيد بداية من بعد غد".