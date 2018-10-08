هل تساءلت يومًا ماذا يحدث لك إذا لم تحصل على القسط الكافي من النوم يوميًا؟ ربّما تظن أن الأمر قد يقتصر على الإرهاق فقط، ولم يخطر ببالك أن عواقبه قد تكون وخيمة.

نشرت صحيفة "الجارديان" تقريرًا يتضمن عددًا من الأسئلة والأجوبة حول عملية النومن وتأثيرها على الإنسان وصحته الجسدية والدماغية، كما يلي:

1-لماذا ينام الإنسان ؟

البعض لا يعرف عن وظائف النوم سوى أنه وسيلة نتغلب بها على النعاس، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا، إذ لا يزال العلماء يطرحون الاسئلة حول الأسباب التي تجعل الإنسان يقضي ثلث حياته نائمًا، وما الذي يجري في جسده أثناء النوم، كما توصلت كل الأبحاث حتى الآن إلى أن النوم ليس رفاهية وإنما هو ضروري جدا لتطور الصحة العقلية والنفسية.

2- ما الذي يحدث في دماغ الإنسان عند النوم؟

دماغ الإنسان لا تتوقف مطلقًا عن العمل، ولكن يوجد نوعان من النوم، الأول هو نوم الموجات البطيئة أي النوم العميق، والثاني المعروف باسم "نوم حركة العين السريعة"، وحوالي 80% من نومنا ينتمي إلى النوع الأول الذي أثبتت الدراسات أن له أهمية كبيرة في الحفاظ على الذاكرة.

3- ما هو عدد ساعات النوم الكافية ؟

الشائع الذي نسمعه هو أن عدد ساعات النوم الكافي ثمانية ساعات، ولكن الأبحاث التي أجرتها المؤسسة الأمريكية الوطنية للنوم كشفت أن العدد المناسب من 7 إلى 9 ساعات للبالغين، ومن ثمانية إلى عشرة ساعات للمراهقين، فيما يحتاج الأطفال إلى ساعات نوم أكثر بكثير من ذلك، أّما حديثي الولادة فيحتاجون إلى 17 ساعة تقريبا من النوم وهذا الأمر لا يتماشى دائماً مع الوقت الذي ينام فيه الوالدين.

4- هل يتأثر النوم بمواعيد عمل الإنسان؟

أكدت الدراسات أن الذين يعملون في مواعيد عمل غير منتظمة يواجهون مشاكل كبيرة في النوم، مطالبة بأخذ هذا الأمر بجدية من قبل الشركات والمؤسسات التي يجب عليها وجداول ثابتة لمواعيد العمل، وعدم إلزام أي موظف بمواعيد متغيرة تؤثر على قدرته على النوم.

5- لماذا نحن عالقين في دورة الليل والنهار؟

على مدى ملايين السنوات، أصبحت الحياة متزامنة مع دورة الليل والنهار، وتكيفت مع هذه الدورة آليتنا البيولوجية، واكتشف العلماء أن هناك جينات في الجسم تطلق نوع معني من البروتين تجعل الإنسان يشعر بالنعاس حين يحل الليل.

6- هل أدمغتنا فقط هي التي تتاثر بشكل نومنا ؟

اكتشف العلماء أن "جينات الساعة" موجودة في كل خلايا الجسم، لذا فإن نشاط خلايا الدم والكبد والكلى والرئة يتغير على مدار 24 ساعة تقريبا، كما يتأثر كل شيء تقريبا في أجسامنا بدورة الليل والنهار مثل إفراز الهرمونات، وتحضير الإنزيمات الهاضمة في الأمعاء، والتغيرات في ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، لذا حتى الآن لم تتوقف أبحاث العلماء لفهم تأثير النوم على خلايا الجسم.

7-هل تأثرت جودة النوم في العصر الحديث؟

نعم، إذ يعتبر النوم السيئ وغير المستقر إحدى مشكلات العصر الحديث، خاصة مع ظهور الهواتف الذكية واستخدامها حتى وقت متأخر من الليل.

8- ماذا يحدث لنا عندما لا نحصل على القسط الكافي من النوم؟

يحدث للإنسان أضرار بالغة في حالة حرمانه من القدر الكافي من النوم وقد يصبح الأمر قاتلاً، إذ تم إجراء بعض التجارب على بعض الفئران ووجد الباحثون أنها تموت في خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد حرمانها من النوم، وقد يتسبب حرمان الإنسان ليوم أو يومين في الإصابة بالهلوسة أو الإرهاق الجسدي، ويتأثر تركيزه وذاكرته بشكل ملحوظ.

9-هل تؤثر قلة النوم على الصحة البدنية على المدى الطويل؟

نعم، فقد أثبتت الدراسات أن ضعف النوم وقلة جودته له تأثير على الصحة الجسدية على المدى الطويل، وقد يكون سبب في الإصابة بأمراض القلب والسكر والخرف، كما أنه مرتبط بالسمنة وزيادة الوزن، وفي بعض الأحيان يظهر له ارتباط بالإصابة بالسكتة القلبية والدماغية.