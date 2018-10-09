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محكمة باكستانية تؤجل محاكمة نواز شريف وشهيد عباسي إلى 22 أكتوبر الجاري

نواز شريف
نواز شريف
إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 11:25 م | آخر تحديث : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 11:25 م

قررت المحكمة العليا في مدينة لاهور الباكستانية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسات محكمة رئيسي الوزراء السابقين نواز شريف وشهيد خاقان عباسي، بتهمة الخيانة العظمى، إلى 22 من الشهر الجاري.

وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن نواز شريف وشهيد عباسي يواجهان تهمة الخيانة العظمى، بعد قيام الثاني بتسريب تفاصيل حساسة إلى نواز شريف تتعلق باجتماع مجلس الأمن القومي الباكستاني؛ لبحث تفجيرات بومباي بالهند التي وقعت عام 2008، وأسفرت عن مصرع 195 شخصًا وإصابة مئات آخرين.

وأمرت المحكمة العليا أيضًا، بضرورة مثول المدعى العام الباكستاني في الجلسة القادمة؛ نظرًا إلى حساسية القضية وأهميتها.


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