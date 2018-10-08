أمريكا تدعو «العدل الدولية» إلى رفض دعوى إيرانية لاستعادة أصول مجمدة

دعت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى نبذ الدعوى القضائية المرفوعة من جانب إيران التي تطالب فيها باستعادة نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن واشنطن أرسلت وفدًا قانونيًا كبيرًا إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتقديم اعتراضات الولايات المتحدة على هذه الدعوى القضائية التي رفعتها إيران عام 2016.

وأبلغ ريتشارد فيسك، محامي الخارجية الأمريكية، قضاة المحكمة الدولية -المؤلفة من 15 قاضيًا- أن هذه الدعوى القضائية تتصل بسلوك شرير من جانب إيران التي تصنفها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة كدولة راعية للإرهاب في العالم.

وأضاف: "إن الدعوى تقوم في الأساس على أن إيران دولة تدعم الإرهاب في العالم وأن الأموال المجمدة التي تطالب بها دفعت لضحايا تفجيرات إرهابية وقعت في لبنان عام 1983 واعتداءات أخرى ذات صلة بإيران".