سفارة سوريا بالأردن: جاهزون لفتح المعابر الحدودية

قال دبلوماسي سوري إن بلاده جاهزة لفتح المعابر الحدودية مع الأردن، ومن ثم أكد أيمن علوش القائم بأعمال سفارة دمشق بعمان، أن سوريا جاهزة لفتح الحدود، لكنها تنتظر الأردن، ذلك في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

الجدير بالذكر أن سوريا لم تعين سفيراً لها بعمان منذ عام 2014 في أعقاب إعلان الأردن السفير بهجت سليمان شخصاً غير مرغوب به وطالبته بمغادرة البلاد.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في وقت سابق، إن بلادها لا تملك تاريخاً محدداً لفتح الحدود مع سوريا.

وأضافت، لـ«د.ب.أ»، أن لجانا مختصة لا تزال تعقد اجتماعات لمناقشة ذلك، مشيرة إلى أن فتح الحدود يتطلب بنية تحتية ومعايير فنية يجب توافرها.

كانت وزارة النقل السورية أعلنت الأسبوع الماضي، عن إعادة فتح المعبر المعروف بمعبر نصيب، من الجانب السوري ومعبر جابر من الجانب الأردني، وتحدثت عن بدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت.

إلا أن غنيمات أكدت حينها أن المعبر لا يزال مغلقاً، ولَم يتم افتتاحه، قبل أن تصدر وزارة النقل السورية بيانا آخر أعلنت فيه إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من الشهر الحالي.

كان تم إغلاق المعبر في أبريل من عام 2015، لتدهور الوضع الأمني في المنطقة الحدودية التي يقع ضمنها المعبر، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الجانب السوري من المعبر.

ويقع معبر نصيب-جابر بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، ويعد أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، حيث وصل عدد الشاحنات التي تمر من المعبر قبل نشوب الأزمة السورية في 2011 إلى سبعة آلاف شاحنة يومياً.