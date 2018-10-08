النائب سمير البطيخي: «إحنا أكبر دولة في العالم فيها مقاهي وكافيهات»

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، وصاحب مقترح فرض ضريبة على المحلات التجارية، التي تمارس أنشطتها بعد الساعة 11 مساءً، إن إنتاجية المواطن المصري، وفقًا للإحصائيات، لا تتجاوز 28 دقيقة في اليوم، مستطردًا أنه يبنغي السعي وراء الأسباب التي أدت إلى هذا الرقم، والعمل على زيادة الإنتاجية، وبالتالي انخفاض الأسعار، وهو ما لن يتحقق مع شعب يسهر حتى الساعة 5 فجرًا، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن مواعيد العمل الرسمية في مصر تبدأ الساعة 8 صباحًا، ولهذا ينبغي أن يستيقظ المواطن في حدود السادسة والنصف صباحًا، وبالتالي كي يحصل على قسط طبيعي من النوم، فعليه أن ينام في حدود العاشرة والنصف مساءً، متسائلًا: «طب الناس اللي موجودة في كل حتة لحد الفجر هتروح شغلها تاني يوم إزاي؟».

وأوضح: «أنا نفسي محدش يقعد على القهوة بعد الساعة 11، ولو شفنا كل دول العالم مش هنلاقي دولة الناس فيها قاعدة لغاية الفجر على المقاهي، إحنا لو عملنا إحصائية هنلاقي إننا أكبر دولة في العالم فيها مقاهي وكافيهات».

ولفت إلى ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل من الساعة الخامسة صباحًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يغير الشعب من عاداته، وأن يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، بدلًا من إلقاء العبء على الحكومة.