تزايد عدد اللاجئين المرحلين من ألمانيا إلى المغرب إلى 400 فرد

شهد عدد حالات الترحيل من ألمانيا إلى دول المغرب العربي الثلاثة، الجزائر وتونس والمغرب، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، استناداً إلى مصادر أمنية أن عدد المرحلين إلى الجزائر كان يبلغ 57 فرداً عام 2015، وارتفع إلى 400 فرد حتى نهاية أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا إلى موطنهم خلال العام الماضي 504 جزائريين.

وبالنسبة لتونس، ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا من 17 حالة عام 2015 إلى 231 حالة حتى نهاية أغسطس الماضي، و251 حالة عام 2017.

وارتفع عدد المرحلين إلى المغرب من 61 فردا عام 2015 إلى 476 فردا حتى نهاية أغسطس الماضي، و634 فرداً عام 2017.

يذكر أن وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير، أجرى عام 2016 مفاوضات مع دول المغرب العربي لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين، وذلك عبر إسراع إجراءات التحقق من الشخصية واستصدار الأوراق الثبوتية الضرورية للمرحلين.

ونقلت الصحيفة عن وثائق لسلطات الأمن أن المساعي الألمانية أحرزت منذ ذلك الحين تقدماً ملحوظاً في التعرف على هوية اللاجئين المرفوضين الملزمين بالعودة إلى أوطانهم.