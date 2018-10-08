هل تحب اللون الوردي؟ توجه إلى «سوبركاندي هاوس» في كولونيا

جرى افتتاح متحف «سوبركاندي هاوس»، وهو حلم بالوردي، في كولونيا لكل عشاق هذا اللون، حيث يضم مبنى مصنع اللون الوردي معرضاً ملوناً يركز على الحلويات والبالونات وقصاصات الورق، وهو مقام منذ أوائل أكتوبر، ويمكن للزوار التقاط صوراً باستخدام المجسمات الوردية عند نحو 20 نقطة.

وقالت إحدى الزائرات، كرستين أليكساندر، وهي تخرج من أنبوب مليء بالكرات الوردية، «هذا حلم أي فتاة»، وأخذت خبيرة التسويق بعض الوقت مع فريقها لاستكشاف منزل الحلوى وتصوير بعضهم البعض.

يجذب منزل «سوبركاندي هاوس» في الأساس المدونين والمؤثرين، بحسب المدير المنتدب فرانك كارش، مضيفاً: «هذا يتمحور حول خلفية الصورة والتفاصيل، فالأشخاص غير المؤثرين لا يفهمون هذا»، كما جرى إنشاء مرايا المكياج وغرف تبديل الملابس من أجل تجربة مثالية، واشترى الكثير من الزائرين وأغلبهم شباب العديد من الملابس لارتدائها خلال جلسات التصوير، حتى أن بعضهم جلب حقائب مليئة بالملابس، كما يمكن للزوار الاستمتاع باللون الوردي لمدة ساعتين.

وخرج «كارش» بالفكرة من أجل متحف تفاعلي في الولايات المتحدة الأمريكية وأحضره إلى أوروبا، وتعد كولونيا أول مدينة تستضيف المعرض الوردي الذي سيجوب مدناً أخرى، ويغلق المتحف أبوابه في 30 ديسمبر المقبل.