محمد يوسف يكشف أسباب الخسارة من الإتحاد

طلب محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكره بالأهلي ،حظراً إعلامياً علي لاعبيه عقب الخسارة من الاتحاد السكندري 3 - 4 في المرحلة العاشرة من منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم اليوم الأحد.



وقال يوسف إن الإرهاق والإصابات سبب رئيسي للخسارة، خاصة مع ضغط المباريات المتتالية في أربع بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية ابطال العرب، والدوري المصري، وكأس مصر.



وأضاف أنه لن يوقع أي عقوبات مالية علي لاعبيه لأن الظروف المحيطة بهم ،وبالنادي وراء كل ما يحدث ولكن هناك لائحة للفريق سوف يتم تطبيقها.



يذكر أن هذه هي المباراة الثانية على التوالي في المسابقة، التي يخفق خلالها الأهلي في تحقيق أي فوز، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع، ومازال يمتلك أربع مباريات مؤجلة.