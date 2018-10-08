هزة ارتدادية قوية تهز هايتي بعد زلزال مدمر

بورت أو برينس (د ب أ)

تعرضت هايتي لهزة ارتدادية قوية شمالي البلاد في وقت متأخر من يوم الأحد، وذلك بعد يوم من وقوع زلزال مدمر، بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الهزة الارتدادية بلغت قوتها 2ر5 درجة وكانت على بعد 16 كيلومترا قبالة مدينة بورت دي بيه وعلى عمق عشرة كيلومترات، وهي نفس المنطقة التي ضربها زلزال يوم السبت.

وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي إن ثمانية أشخاص قتلوا في بورت دي بيه وثلاثة أشخاص في بلدة جروس مورن وشخص أخر في مدينة سان لويس دو نور.

وذكرت الوكالة في بيان لها نشر على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن 188 شخصا آخرين تعرضوا للإصابة.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الدولة الفقيرة في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص.

ولا يزال العديد من مواطني هايتي يعيشون في مساكن الطوارئ، كما لا يزال الوضع الاقتصادي والسياسي هناك محفوفا بالمخاطر.

وقالت وزارة الإعلام يوم السبت إن العديد من المباني دمرت أو تضررت في بورت دي بيه وجروس مورن .

وقال رئيس هايتي، جوفينيل مويز في بيان نشر على تويتر إنه طلب من رئيس الوزراء جان هنري سينت تنسيق مهام مواجهة الطوارئ ودعا مواطني هايتي إلى التزام الهدوء.



