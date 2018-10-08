مصرع طفلة سقطت من الطابق الـ18 في الإسكندرية

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بسقوط طفله من أعلى عقار كائن في شارع رقم 252 منطقة المندرة بحري، ولقيت مصرعها.

ووفقاً لبيان شرطة الإسكندرية، اليوم الاثنين، فإنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه تبين أن الجثة لطفلة تدعى «ل.ا.ز» بالغة من العمر 4 أعوام، مسجاة على ظهرها أمام العقار محل سكنها، مصابه بكسر في الرقبة والظهر واشتباه نزيف داخلي بالمخ والأنف والفم.

وبسؤال والدها «ا.ز.ب» 48 عاماً، بدون عمل، مقيم في ذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص، مضيفاً أنه أثناء تواجد نجلته في غرفة نومها بالطابق الـ18 وحال قيامها باللهو أعلى مكتب مجاور لنافذة الغرفة، اختل توازنها وسقطت أمام العقار، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تم إخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وذلك عقب تحرير محضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه، لتباشر النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.