من المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 11.45، عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، ذلك في أعقاب الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والسلام الأسبوع الماضي.

وكان الأمريكي ريتشارد ثيلر قد فاز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2017 لإسهاماته في مجال الاقتصاد السلوكي، حيث تقدر قيمة الجائزة بمليون دولار، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى.

يذكر أن رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت «1833-1896»، هو صاحب فكرة جائزة نوبل في جميع المجالات ماعدا الاقتصاد.

ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذكرت في وصية نوبل، جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفريد نوبل، حيث أسس ومول الجائزة البنك المركزي السويدي، والتي منحت أول مرة عام 1969.

ولم تفز سوى امرأة واحدة، وهي الأمريكية إلينور أوستروم، بجائزة نوبل في الاقتصاد في عام 2009، ومن المقرر تسليم جوائز نوبل في العاشر من ديسمبر المقبل، تزامناً مع ذكرى وفاة ألفريد نوبل.