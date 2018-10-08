غريب يوضح موقف لاعبي المنتخب الأوليمبي من المشاركة في كأس مصر

أوضح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، موقف اللاعبين الدوليين الذين تم إستدعائهم للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام الإمارات يومي 12 و15 من شهر أكتوبر الحالي.

المدير الفني للمنتخب الأوليبمي، شوقي غريب، أكد أن اللاعبين الدوليين المنضمين لقائمة المنتخب سيشاركون مع فرقهم في مباريات دور الـ32 لكأس مصر حتي يوم 10 من الشهر الجاري، على أن ينضم اللاعبون المختارون في نفس اليوم، استعدادا للسفر مع بعثة المنتخب الأوليبمي إلى الإمارات.

لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، كانت قد أعلنت مشاركة اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأوليمبي مع أنديتهم في دور الـ32، في حين تم الاستقرار على عدم مشاركة بقية اللاعبين الذي تلعب فرقهم يوم 11، وذلك لارتباطهم بموعد السفر مع بعثة المنتخب الأوليمبي إلى الإمارات.

جدير بالذكر أن شوقي غريب، كان أعلن عن قائمة المنتخب الأوليمبي، والتي ضهدت ضم 27 لاعبا، هم : كريم وليد وأكرم توفيق واحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وناصر ماهر ومحمود الجزار (الأهلى) وعمر صلاح ومحمد يوسف كماتشو و أحمد ابو الفتوح (الزمالك) وطاهر محمد ويوسف الجوهرى (المقاولون) وإبراهيم عبد القوى (سموحة) ومهاب ياسر(النجوم) وأحمد مصطفى (جنت البلجيكى) ورجب عبد الحكيم (الاسماعيلى) و أسامه جلال ومحمد صبحى (المقاصة) ومصطفى محمد(الجيش) و مروان النجار (الاتحاد) ناصر منسى (براميدز) كريم العراقى (المصرى) ومحمود مرعى(دجلة) وعمر رضوان(الجونة) وشهاب الدين خالد (الداخلية) وغنام محمد (الإنتاج) و إمام عاشور (حرس الحدود) واحمد سعيد(وادى دجلة).