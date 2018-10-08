كشفت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن تفاصيل برنامج حافز الطيران الجديد، مؤكدة أن أهم ما يميز هذا البرنامج وضع ضوابط لسداد مستحقات الشركات في وقت محدد.

وقالت «المشاط» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الاثنين، إن البرنامج سيبدأ أول نوفمبر المقبل، وينتهي في سبتمبر 2020، مشيرةً إلى أنه سيكون وفقًا لبرنامج أسبوعي، يقوم على أساس تحفيز تصاعدي لتشجيع الشركات.

وأوضحت «المشاط»، أن النظام الجديد لحافز الطيران يتميز بأنه يدفع المستحقات لشركات الطيران وفقًا لجدول زمني، فضلاً عن قدرته على دفع المستحقات في جدول زمني محدد، منوهةً بأنه لا يميز بين الطيران العارض والمنتظر، وإنما سيعطي أولية أكبر للمحافظات التي تأثرت سلبيًا بعدم خلال السنوات الماضية منها الأقصر وأسوان وطابا.

وأضافت وزير السياحة، أنها بصدد إعادة تقييم لدور مكاتب هيئة التنشيط الثمانية على مستوى العالم، لافتة إلى أن التقييم سيشمل معرفة دورها في الترويج للسياحة ومدى الاستفادة منها، خاصة في ظل وجود شركة عالمية جديدة للترويج في الخارج.