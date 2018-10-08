شغل الرأي العام المصري، على مدار اليوم الأحد، أربع قضايا كانت الأكثر بحثًا على محرك البحث الأشهر «جوجل».

وفيما يلي تستعرض «الشروق» أبرز تلك القضايا التي حازت على اهتمام المصريين وبحثوا عنها اليوم:

• مباراة «ليفربول» و«مانشستر سيتي»

أجريت اليوم 155 ألف عملية بحث عن المباراة التي جمعت بين فريق «ليفربول»، الذي يلعب بين صفوفه لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، و«مانشستر سيتي»، في ختام الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة التي أقيمت اليوم في الخامسة والنصف مساءً، بملعب «آنفيلد»، بالتعادل السلبي.

واستخدم المستخدمون كلمات البحث التالية للسؤال عن «المباراة»؛ «كورة لايف»، 50 ألف مرة، «كورة أون لاين»، 50 ألف مرة، «مباراة ليفربول اليوم»، 10 آلاف مرة، «Kora Live»، 10 آلاف مرة، «مشاهدة مباراة ليفربول»، 10 آلاف مرة، «مشاهدة مباراة ليفربول اليوم»، 10 آلاف مرة، «ليفربول ومانشستر سيتي»، 5 آلاف مرة، «مشاهدة مباريات اليوم»، 5 آلاف مرة، «موعد مباراة ليفربول اليوم»، 5 آلاف مرة.

للمزيد:

صلاح يبحث عن العودة للتألق في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

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• اختفاء الكاتب الصحفي السعودي «جمال خاشقجي»

أثار اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جدلًا واسعًا بين الأوساط المهتمة بالرأي والفكر بشكل عام، ووسط غموض الواقعة وعدم تداول أي معلومات عن موقعه حتى الآن منذ اختفائه في تركيا الثلاثاء الماضي، يحاول الكثيرين متابعة القضية وتكشف الحقيقة سواء على الصفحات الرسمية للمسؤولين بكلتا الدولتين، أو من خلال البحث عبر «جوجل»، الذي شهد اليوم فقط إجراء 20 ألف عملية بحث عن اختفاء الكاتب من داخل مصر.

وترجع السلطات التركية، مسؤولية اختفاء «خاشقجي» إلى السعودية، متهمة إياها بقتله بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، لاستكمال بعض الأوراق، بينما تؤكد المملكة أنه اختفى بعد خروجه من القنصلية.

لمزيد من التفاصيل:

تركيا تفتح تحقيقا في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

القنصلية السعودية في إسطنبول تنفي مقتل جمال خاشقجي

محمد بن سلمان يعلق على اختفاء جمال خاشقجي

استمرار التناقض والتراشق «التركي-السعودي» بشأن اختفاء جمال خاشقجي

السلطات التركية ترجح اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

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• ملابس مذيعة «إم بي سي مصر» في احتفالية أكتوبر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا على مدار أمس واليوم، بعد ظهور الإعلامية ياسمين عز، بملابس وصفها رواد السوشيال ميديا بأنها عارية ولا تناسب الاحتفالية التي كانت تغطيها بمناسبة مرور 45 عامًا على حرب أكتوبر بشرم الشيخ، ولا تلائم الحوار الذي أجرته مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن ذكرياته مع الحرب.

وأجري اليوم 20 ألف عملية بحث على «جوجل» عن تفاصيل الواقعة وآخر التطورات التي شهدتها، باستخدام كلمة البحث «ياسمين عز».

نبيل الحلفاوي يهاجم ملابس مذيعة «mbc» في احتفالية أكتوبر

• حقيقة زواج الفنانة إلهام شاهين من الفنان فاروق الفيشاوي

تداولت أنباء عن زواج الفنانة إلهام شاهين من الفنان فاروق الفيشاوي، عقب انتشار مجموعة من الصور تجمعهما في رحلة بحرية خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي أعلن الأخير خلاله لأول مرة عن إصابته بالسرطان.

ونفت الفنانة في تصريحات صحفية، صحة هذه الشائعة، موضحة أن هناك علاقة إخوة وصداقة قوية تجمعها بـ«الفيشاوي» منذ أكثر من 30 عامًا، شاركها خلالها العمل فيما يزيد على 20 فيلمًا، بخلاف الأعمال الدرامية.

وأجري اليوم 2000 عملية بحث من داخل مصر، على المحرك الأشهر «جوجل»، للتعرف على حقيقة الصور وصحة الخبر باستخدام كلمة البحث «إلهام شاهين».

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