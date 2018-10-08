ملك الأردن يستقبل سفير مصر لدى المملكة لتوديعه

استقبل الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتوديعه، حيث حرص جلالته على نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثنياً على العلاقات المتميزة بين البلديّن الشقيقين، والعلاقات الخاصة التي تربطه بالسيد الرئيس والتشاور المستمر بينهما.

ومن جانبه، عبّر السفير طارق عادل عن اعتزازه وبالغ تقديره للأردن قيادةً وحكومةً وشعباً، وللحفاوة والدعم الذي تلقاه طوال فترة عمله سفيراً لمصر في الأردن.

والتقى السفير المصري، في إطار لقاءات التوديع، بكلاً من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي، وكذا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، والدكتور فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وعددًا من الوزراء الحاليين والسابقين، فضلاً عن العديد من الشخصيات العامة الأردنية؛ حيث استعرض السفير عادل خلال لقاءاته مجالات التعاون الثنائي والعلاقات المتميزة بين البلديّن على كافة الأصعدة وسُبل دفعها إلى الأمام على مختلف المستويات.