الحكومة الألمانية تطالب بحماية حرية الصحافة على مستوى العالم

على خلفية عدة جرائم عنف ضد صحفيين، طالبت الحكومة الألمانية بحماية حرية الصحافة على مستوى العالم.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين: "حرية الصحافة حق مدني جوهري، وحق أساسي لأي مجتمع ديمقراطي".

وذكر المتحدث أن الحكومة الألمانية تعمل لذلك من أجل حماية أمن الصحفيين على مستوى العالم، قائلا: "هذا هدف ذو أهمية كبيرة".

ويأتي بيان المتحدث على خلفية مقتل صحفية بلغارية على وجه الخصوص.

وقال المتحدث: "علمنا بصدمة شديدة بالقتل الوحشي والمفزع للصحفية فيكتوريا مارينوفا"، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن معلومات دامغة عن الدافع وراء الجريمة، موضحا أنه من المهم لذلك كشف ملابسات الجريمة على نحو سريع وشامل.

وكانت المذيعة في محطة "تي في إن" البلغارية المحلية، قُتلت عقب تعرضها للاغتصاب في مدينة روسه البلغارية، وتحقق الشرطة فيما إذا كانت هناك دوافع مهنية أو شخصية وراء الجريمة.

وأعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء مصير الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن الحكومة الألمانية لا تريد المشاركة في التكهنات بشأن مصير خاشقجي، مضيفا في المقابل أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية المساهمة في كشف الملابسات على نحو سريع.

وبحسب بيانات أصدقاء خاشقجي، فإن الصحفي والناقد للنظام السعودي دخل يوم الثلاثاء الماضي القنصلية السعودية في إسطنبول، لكنه لم يخرج منها.