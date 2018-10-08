«فينوم» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

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لوس انجليس (د ب أ)

تصدر فيلم المغامرات والإثارة "فينوم"، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الاحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، إيرادات بلغت 80 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الموسيقي الدرامي "إيه ستار إز بورن"، والذي يشارك في بطولته كل من ليدي جاجا وبرادلي كوبر، محققا إيرادات بلغت 6ر42 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الابعاد "سمول فوت"، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من تشانينج تاتوم وجيمس كوردن وزيندايا، بإيرادات بلغت 4ر14 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الكوميديا " نايت سكول"، الذي يشارك في بطولته كل من تيفاني هاديش وكيفين هارت وتاران كيلام، محققا إيرادات بلغت 3ر12 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الخامس الفيلم الخيالي الكوميدي "ذا هاوس ويذ آكلوك إن إتس وولز"، والذي يشارك في بطولته كل من جاك بلاك وكيت بلانشيت، بإيرادات بلغت 3ر7 مليون دولار.



