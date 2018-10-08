«أردوغان»: القنصلية السعودية في اسطنبول بحاجة إلى إثبات مغادرة «خاشقجي» للمبنى

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن القنصلية السعودية في اسطنبول بحاجة إلى إثبات ما إذا كان الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قد غادر المبنى أم لا.

واختفى «خاشقجي» منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الحالي.

وأضاف «أردوغان» في مؤتمر صحفي مشترك في بودابست، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "لديهم الكثير من الكاميرات ... إذا غادر المكان لما لا يثبتون ذلك." متوعدًا "لن ندع هذا الأمر يمر مرور الكرام".

وتابع: «هناك الكثير من الشائعات والتكهنات في وسائل الإعلام حول مصير خاشقجي، مضيفًا "آمل أن نحصل على نتائج في أقرب وقت ممكن. ونحن حريصون على حل هذه القضية".

واستطرد الرئيس التركي، قائلاً: إن "الواجب السياسي والإنساني" لبلاده هو حل هذه القضية.