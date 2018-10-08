فيليب موريس ترفع أسعار السجائر

قررت شركة "فيليب موريس مصر" رفع زيادة سعر منتج سجائر MERIT بنوعيها ليصبح سعرها 42 جنيها للعلبة، ومارلبورو جولد 39 جنيها للعلبة، ومارلبورو ريد 39 جنيها للعلبة.

كما حددت سعر علبة L&M ب 29 جنيه، و Marlboro Medium ب 35جنيه، و Marlboro Purple Mix بسعر 39 جنيها للعلبة، و مارلبورو ريد 39 جنيه، ومارلبورو جولد 39 جنيه، وميريت 42 جنيها للعلبة

وقدطرحت الشركة منتج جديد تحت اسم Marlboro Purple Mix” “والمتوفر لفترة محدودة والذي يعمل بتقنية الكبسولة، بسعر 39 جنيها للعلبة.

وتستحوذ فيليب موريس تقريبا على أكثر من 90% من سوق السجائر الأجنبية في مصر، وتغطي منتجاتها رغبات قطاعات عريضة من تفضيلات المُدخِن المصري البالغ.