قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن فكرة إقامة اليوم المفتوح لحل مشكلات المواطنين، تأتي بالتوازي مع إنشاء منافذ في عدد من الشوارع الرئيسية، مثل ميدان التحرير، وأمام جامعة القاهرة، لتلقي شكاوى المواطنين، من الثامنة صباحًا وحتى الـ 12 منتصف الليل.

وأضاف «عبد المعطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن العاملين بالجهاز سيقومون باستقبال المواطنين وتلقي الشكاوى، ثم ترسل إلى غرفة عمليات اليوم المفتوح، للعمل على الحل الفوري، وإخطار المواطن بالنتيجة، مستطردًا: «نستهدف ضبط منظومة السوق وحماية المستهلك وصون حقوقه، فالجهاز أنشأته الدولة لحماية حقوق المواطنين».

وأوضح أنه سيتم استدعاء مفوضين عن الشركات لديهم تفويض باتخاذ قرارت بالحل بشأن المشكلات التي سيتم تلقيها، مشيرًا إلى أن إقامة هذه المنافذ تعد إجراءًا تجريبيًا من الممكن أن يتم تطبيقه في المحافظات المختلفة، في إطار السعي على تطبيق حق المواطن في إبداء شكواه.

ويطلق جهاز حماية المستهلك، غدًا الإثنين، مبادرة اليوم المفتوح لحل مشكلات المواطنين، وذلك بحضور مسؤولى الشركات والجهات المعنية للعمل على حل جميع المشكلات الواردة للجهاز.