الأموال العامة تضبط 49 متهم في 36 قضية متنوعة خلال أسبوع

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 49 متهم في 36 قضية متنوعة خلال أسبوع،

حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية، وإدارات وأقسام الأموال العامة بمديريات الأمن خلال الأسبوع الماضى عن ضبط 13 قضية ، تمضمن «إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل أموال، وتوظيف أموال»، ضبط خلالها 17متهم، كما تم ضبط 11 قضية، ضمت «تزوير أوراق رسمية، ونصب واحتيال على المواطنين» ضبط خلالها 16 متهم، و5 متهمين لارتكابهم وقائع «إختلاس، وإضرار عمدى بأموال جهة عملهم بمبالغ بلغت قيمتها 2 مليون و141 ألف جنيه».

كما تم ضبط 4 متهمين لقيامهم بارتكاب 3 وقائع «إحتيال مصرفي، ونصب عبر شبكة الإنترنت»، وضبط 5 متهمين لارتكابهم وقائع «رشوة، واستغلال النفوذ، وفساد وظيفي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقائع وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، خاصة فى مجال مكافة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإدارى، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.