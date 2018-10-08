صحيفة: إسبانيا تقدم مشروع موازنة 2019 للمفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل

باريس (د ب أ)

ذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، اليوم الأحد، نقلا عن رئيس الوزراء الأسبانى بيدرو سانشيز، إن إسبانيا ستقدم خطط الموازنة إلى المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل.

وتواجه الحكومة الإسبانية معركة شرسة من أجل أن تحظى بالموافقة على الموازنة في البرلمان، الذي تحتفظ فيه بأقلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وكانت الحكومة تعهدت بتقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليه في نوفمبر المقبل.

وتعتمد آفاق ذلك على قدرة الحكومة على إبرام صفقات مع الأحزاب الإقليمية الصغيرة وحزب "بوديموس" المناهض للتقشف، والذي دعا بالفعل إلى زيادة الضرائب على كبار العمال والموظفين والشركات