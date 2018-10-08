«برلين» تقرر تحويل مركز الأمن الإلكتروني إلى أكبر مركز للأبحاث في ألمانيا

قررت الحكومة الألمانية، تحويل مركز الأمن الإلكتروني في مدينة دارمشتات في العام المقبل، إلى أكبر مركز للأبحاث في مجال الأمن الإلكتروني التطبيقي في ألمانيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه بوريس راين، وزير البحث العلمي بولاية هيسن، اليوم الاثنين، خلال زيارة للمستشارة انجيلا ميركل لكلية الهندسة جامعة دارمشتات غربي ألمانيا.

وتعتزم الحكومة الاتحادية، تقديم دعم دائم للمركز الذي سيحمل اسم المركز الوطني للأبحاث.

وأوضح الوزير، المنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، أن الحكومة الاتحادية ستنفق نحو 12.4 مليون يورو على المركز في 2019، مشيرًا إلى أن الدعم سيتم رفعه تدريجيًا ليصل إلى 37 مليون يورو في 2026.

وأضاف «راين»، أن البروفيسور ميشائيل فايدنر الاستاذ في كلية الهندسة بجامعة دارمشتات سيكون هو المدير التأسيسي للمركز.