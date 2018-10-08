«المسماري»: الإرهابي هشام عشماوي كان يخطط لإنشاء جيش مصري حر

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن الإرهابي هشام عشماوي كان يخطط لإنشاء جيش مصري حر، وتسبب في إيذاء كبير جدًا للشعب الليبي.

وأضاف، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «عشماوي» قتل المئات وشرد كثير من الأسر الليبية، وأحلق دمارًا بمدينة درنة، وساهم في تجنيد شباب المدينة والمدن المجاورة في العمليات الإرهابية.

وتابع: «هذا الإرهابي قام بعمل إرهابي وإجرامي كبير، ونحن أنهينا المهمة الأولى وهي القبض عليه، يتبقى محاكمته»، مستطردًا: «التنظيم الذي كان يقوده منتهي منذ فترة طويلة، والباقيين فيه ليس لديهم أمل في البقاء».

وواصل أن المعركة في درنة هي بين الجيش الوطني الليبي والإرهابيين، مؤكدًا أن القوات المسلحة الليبية لم ولن تقاتل أبدًا أي مواطن ليبي بل تواجه الإرهاب فقط.

وأعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي أمير تنظيم داعش في درنة.