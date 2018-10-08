مدينة تونسية ترفض تصوير فيلم أجنبي بسبب راية «داعش»

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رفضت السلطات المحلية جنوب تونس، الترخيص لتصوير فيلم أجنبي، بسبب تضمنه مشاهد تجسد وضع راية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بدلاً من الراية الوطنية.

كانت شركة "سيني فيلم" التونسية، تقدمت بطلب ترخيص لتصوير مشاهد لفيلم أجنبي في منطقة قصر غيلان الصحراوية التابعة لولاية قبلي، لكن والي الجهة رفض الترخيص لها.

وقال الوالي سامي الغابي، لإذاعة "جوهرة" الخاصة، اليوم الإثنين، "يتضمن الفيلم مشاهد لحالات فوضى وحرب، كما يتضمن مشهدًا لإنزال الراية الوطنية ورفع راية ليبية أو داعشية بحسب مصادرنا الموثوقة".

وأوضح الوالي "بنينا موقفنا الرافض على السبب التالي، وهو أنه لا يجوز إنزال الرابطة الوطنية بأي حال من الأحوال".