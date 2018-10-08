الإثنين 8 أكتوبر 2018 11:18 ص القاهرة القاهرة 26.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

«ميركل» ترد على أسئلة المواطينين اليوم بشأن قضايا أوروبية

ألمانيا - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 10:47 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 أكتوبر 2018 - 10:47 ص

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مواطنين في مدينة ترير غرب ألمانيا لترد على أسئلتهم بشأن قضايا أوروبية.

وتلبي ميركل بهذه الزيارة دعوة من الاتحاد الألماني لمدارس تعليم البالغين، والتي كانت قد بدأت سلسلة الحوارات مع المواطنين في مايو الماضي في برلين، حارصة على أن يتواجد في هذه الحوارات مواطنون ينظرون بتشكك إلى الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي ستجرى في ألمانيا في 26 مايو المقبل، وسيسبق الانتخابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، كما تشهد المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول خروج الأخيرة من التكتل تعثراً حالياً.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك