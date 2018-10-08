«ميركل» ترد على أسئلة المواطينين اليوم بشأن قضايا أوروبية

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مواطنين في مدينة ترير غرب ألمانيا لترد على أسئلتهم بشأن قضايا أوروبية.

وتلبي ميركل بهذه الزيارة دعوة من الاتحاد الألماني لمدارس تعليم البالغين، والتي كانت قد بدأت سلسلة الحوارات مع المواطنين في مايو الماضي في برلين، حارصة على أن يتواجد في هذه الحوارات مواطنون ينظرون بتشكك إلى الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي ستجرى في ألمانيا في 26 مايو المقبل، وسيسبق الانتخابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، كما تشهد المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول خروج الأخيرة من التكتل تعثراً حالياً.