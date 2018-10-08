يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية.. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 23 27

بلطيم 23 27

مطروح 19 26

السلوم 18 26

سيوة 21 32

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

العريش 21 28

رفح 19 27

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 30

رأس سدر 22 31

نخل 19 27

نويبع 24 31

طابا 22 27

كاترين 18 27

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 31

بنى سويف 22 31

المنيا 20 31

أسيوط 20 32

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 23 36

أسوان 25 37

أبوسمبل 25 38

الوادى الجديد 23 36

شلاتين 25 34

ابو رماد 26 33

راس حدربة 27 32

حلايب 27 31