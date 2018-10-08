قال مصرفيون إن السودان أبقى سعر الصرف اليومي لعملته عند 47.5 جنيه للدولار يوم الاثنين، دون تغيير عن السعر الذي حدده يوم الأحد في خفض حاد للعملة.

وبدأ السودان يوم الأحد تطبيق نظام جديد تحدد بموجبه هيئة مؤلفة من البنوك وشركات الصرافة سعر صرف يوميا في مسعى لمواجهة نقص العملة الأجنبية وأزمة اقتصادية أوسع نطاقا.

كان سعر الصرف يحدده البنك المركزي من قبل وكان يبلغ 29 جنيها للدولار قبل خفض قيمة العملة يوم الأحد.

ويعاني السودان اقتصاديا بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي عندما انفصل الجنوب في 2011.

ولم يسفر رفع عقوبات أمريكية، ظلت مفروضة 20 عاما، حتى الآن عن تعزيز الاستثمار الأجنبي كما كان مأمولا.

وتشمل إجراءات اقتصادية جديدة أُعلنت الأسبوع الماضي نظاما جديدا لتحديد سعر الذهب من أجل مكافحة التهريب وإلغاء قيود استيراد فُرضت أواخر العام الماضي.