ضبط لص مواشي داخل حظيرة بالبحيرة

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تمكنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الأهالي، من ضبط لص مواشي داخل حظيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود بلاغ من الأهالي بضبط لص بناحية عزبة الحصص دائرة المركز. وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بضبط «وليد.ع» 32 عاما، عاطل، حال شروعه في سرقة رأس ماشية (عجل بقر) من حظيرة مُلحقة بمنزل «محمد.س».

وبسؤال شقيق مالك المنزل «أحمد» 34 عاما، سائق، قرر بمضمون ما تقدم. وبمواجهة المتهم؛ اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيام الأهالي بالتعدي عليه بالضرب أثناء ضبطه وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في الركبة والكاحل الأيمن.

تم نقل المتهم للمستشفى العام للعلاج، وحجزه بها تحت الحراسة اللازمة. وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.