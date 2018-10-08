هيئة فلسطينية: إسرائيل تفرض عقوبات جماعية بعد عملية «بركان»

اتهمت هيئة فلسطينية رسمية، اليوم الاثنين، الجيش الإسرائيلي بفرض عقوبات جماعية بعد عملية إطلاق نار في الضفة الغربية، أدت أمس إلى مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي، إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين إثر عملية إطلاق النار أمس.

وأوضحت الهيئة أنه تم منع الآلاف من العمال الفلسطينيين من دخول مناطق عملهم في منطقة بركان الصناعية الاستيطانية، ومن مناطق أخرى داخل إسرائيل للعمل علمًا أنهم يملكون تصاريح.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اقتحامات واعتقالات طالت 12 فلسطينيا، بينهم شقيقة الشاب الذي يدعي أنه نفذ العملية، وتم أخذ مقاسات منزل عائلته تمهيدًا لهدمه في طولكرم، بالإضافة إلى نشر الحواجز وإغلاق الطرق أمام السكان الفلسطينيين.

وأبرزت الهيئة أن إسرائيل منذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية بدأت بالتهديد والوعيد، متناسية الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصًا الإعدامات الميدانية التي أصبح جنود الاحتلال ينفذونها وفقا لقراراتهم وتقديراتهم الشخصية.

وكان فلسطيني أطلق النار أمس على 3 إسرائيليين فقتل اثنين منهم وأصاب الثالث بجروح في منطقة بركان الصناعية المجاورة لمستوطنة تحمل نفس الاسم في سلفيت في الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه أطلق حملة بحث واسعة عن منفذ العملية بعد التعرف على هويته.