الجارديان: صلاح «سيارة بدون عجلة قيادة»

شبهت صحيفة "الجاديان" البريطانية، محمد صلاح نجم المنتخب وجناح ليفربول الإنجليزي، بالسيارة الفاخرة التي تفتقر إلى عجلة القيادة، وذلك بعد تعرضه لكثير من الانتقادات بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب، الذي ظهر بمستوى متقارب من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الموسم الماضي، الذي حقق على إثره العديد من الجوائز الفردية، بات وكأن نوره قد خفت، حيث لم يسجل سوى 3 أهداف فقط، في 11 مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري ظهر في مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل)، وكأنه قلقًا، وذلك لتمكن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مان سيتي من إحكام السيطرة عليه، وفرض اللعب في منتصف الملعب".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها التي أعدته للحديث عن صلاح، أن الحالة التي يعيشها خلال الموسم الحالي أصبحت غريبة، ومثيرة للاهتمام بشكل كبير، وأن هداف البريميرليج الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا، بات وكأنه لا يستطيع أن يتذكر ما يجب أن يفعله، واصفة صلاح بالعربة الفاخرة التي بدون ناقل حركة.

وأضافت الصحيفة: " صلاح أصبح مثل السيارة الفاخرة، التي تفتقر إلى عجلة قيادتها"، مشيرة إلى أن ردود الأفعال تجاه اللاعب خلال الفترة الأخيرة، تتباين ما بين التعاطف، والقبول بأن ما فعله الموسم الماضي مع الريدز لن يتكرر".

وقدم اللاعب صاحب الـ26 عامًا، موسما أول مع ليفربول، لم يتوقعه أشد متابعيه تفاؤلًا، حقق خلاله العديد من الأرقام القياسية، وتوج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، وحصل علي لقب الأفضل في انجلترا من جانب كل من رابطة المحترفين، رابطة الكتاب الرياضين، بالإضافة إلي جائزة لاعب الموسم في الدوري الأقوى في العالم، علاوة علي حصوله علي جائزة الأفضل في إفريقيا، وقيادته لليفر لتحقيق المركز الـ4 في البريميرليج، والوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا.