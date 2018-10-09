ألمانيا ترسل 40 مولدًا كهربائيًا للمناطق المتضررة بزلزال إندونيسيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، إرسالها 40 مولدًا كهربائيًا إلى هيئات إمداد الطاقة في المناطق المتأثرة بالزلزال والتسونامي في وسط جزيرة سولاوسي شرقي إندونيسيا.

وأوضحت السفارة الألمانية في جاكرتا - في بيان أوردته وكالة "أنترا" الإندونيسية - أن دعم الحكومة الألمانية جاء استجابة لطلب نظيرتها الإندونيسية بإرسال دعم معين بشكل عاجل.

وأضافت السفارة، أن المعدات التي تأتي من الوكالة الألمانية للإغاثة التقنية، من المتوقع أن تصل في مطار السلطان حجي محمد سليمان، اليوم الاثنين، قبل توزيعها في مدينة بالو، الأكثر تضررًا بالكارثة، وسط سولاوسي.

وأشارت السفارة، إلى أن تلك المولدات الكهربائية؛ لن تستخدم فقط لإمداد الناس بالكهرباء، لكن سيتم استغلالها كذلك لاستعادة أنظمة الاتصالات التي تعطلت في أجزاء كبيرة من المنطقة المتضررة.

ولفتت السفارة، إلى أن وزارة الخارجية الألمانية مولت الدعم إلى إندونيسيا باستخدام صندوق الإغاثة الطارئة، على أن يساعد العاملون بالوكالة الألمانية للإغاثة التقنية السلطات الإندونيسية في تنصيب وتشغيل المولدات.