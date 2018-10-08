حمدي البطران: ورد إلى الأمن معلومات عن اغتيال «السادات» ولم يستغلها

قال الكاتب حمدي البطران، مؤلف كتاب «السادات81»، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم يعارض الرئيس جمال عبد الناصر مطلقًا، وفوجئ بأنه أصبح رئيسًا لمصر.

وأضاف في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الأحد، أن معلومة اغتيال الرئيس «السادات» كانت لدى الامن صباح يوم اغتياله خلال العرض العسكري ولكن الأمن لم يستغل هذه المعلومة معتقدًا إنها غير صحيحة، متابعًا: «الاغتيال أثناء العرض العسكري كان صدمة للجميع، وكان هناك تراخي في الاستعدادات الأمنية».

وأوضح أن رئيس جهاز أمن الدولة كان ضمن الحضور في الصفوف الأولى بحادث المنصة، ونصف ضباط امن الدولة تم تسريحهم عقب تنفيذ الجماعات الإسلامية لحادث اغتيال «السادات»، متابعًا أن خطة الإخوان بعد السادات كانت السيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

وأشار إلى عرض الرئيس «السادات» على جماعة الإخوان الهاربين في الخارج العودة مرة أخرى بشرط تغير أسمائهم ولكن التنظيم عارض ذلك، متابعًا: «من سوء حظ السادات صعود البابا شنودة على المنصة أثناء تنصيبه رئيسًا، وهناك من أوغر صدره تجاه البابا شنودة وتم اخباره بقيامه بإنشاء دولة في الصعيد».