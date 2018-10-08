وزير الري: لم نصل لحل مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ولن نيأس من التفاوض

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن آخر مستجدات المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، موضحًا أن هناك مباحثات من قبل الجمعيات البحثية المستقلة؛ للوصول لاتفاق عادل لحق مصر في مياه النيل.

وقال في تصريحات ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، إن المباحثات المصرية لازالت مستمرة للوصول لحل عادل يصمد مع الزمن بشأن سد النهضة، معقبًا: «لم نصل لحل مع إثيوبيا حول سد النهضة ولن نيأس من التفاوض».

وأوضح أن علاقات مصر على مدار التاريخ جيدة جدًا مع دول حوض النيل وإفريقيا، بالرغم من ترك فراغات كبيرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن هناك علاقات قوية وتعاون أصبح بين دول حوض النيل وبين مصر مؤخرًا.

وأشار إلى دور مدرسة الري المصرية في تعليم حفر آبار مياه الشرب، وإزالة الحشائش مثل بحيرة فيكتوريا والبرت، موضحًا أن هناك 100 دولة تشارك في مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه.