تراجع ثقة الروس في «بوتين» مقارنة بالعام الماضي

أظهر استطلاع للرأي نشر، اليوم الاثنين، أن عدد الروس الذين يرون الرئيس فلاديمير بوتين سياسيًا يثقون به انخفض بواقع 20 نقطة مئوية خلال العام الماضي.

وتم سؤال المشاركين في الاستطلاع الذي أجري في مختلف أنحاء روسيا، بذكر اسم سياسي يثقون به، وذكر 39% منهم اسم بوتين في الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي، مقارنة بـ59% في نوفمبر من العام الماضي، حسبما جاء في بيان لمركز ليفادا وهو أكبر جهة استطلاعات مستقلة في روسيا.

وذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، أن التراجع مرتبط بتأييد بوتين لرفع سن التقاعد بواقع خمس سنين، ووقع بوتين القانون الذي يتضمن إصلاح نظام التقاعد الأسبوع الماضي.

وسيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا – بواقع سنة كل عام - حتى عام 2023، للوصول إلى أن تتقاعد النساء عند الستين والرجال عند الخامسة والستين. ويبلغ متوسط العمر المتوقع في روسيا نحو 66 للرجال و 77 للنساء، بحسب جهاز الاحصائيات الاتحادي الروسي.