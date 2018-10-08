أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بعد الفوز على الأهلي، بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية: "اشتغلنا كل مباراة على حدا، وكنا متأكدين أن الأهلي لديه إجهاد، ودرسناه جيدًا في الفترة القادمة".

وأكمل: "رزاق سيسيه كان أحد نجوم المباراة، قدم إضافة قوية ونجح بالضغط سواء على أحمد فتحي أو محمد هاني".

وكان الاتحاد السكندري قد ألحق الهزيمة الأولى للأهلي هذا الموسم بنتيجة 4ــ3، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.(تابع التفاصيل)