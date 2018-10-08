تبرئة ساحة طبيب في فضيحة سرقة آلاف الرضع بالقرن الماضي في إسبانيا

برأت إحدى محاكم إسبانيا، ساحة المدعي عليه في أول محاكمة على صلة بفضيحة سرقة آلاف الرضع من ذويهم في البلاد، بحسب بيان للمحكمة اليوم الاثنين.

ووجدت المحكمة، أن طبيب النساء والتوليد المتقاعد إدواردو فيلا /85 عاما/ مدانًا باختطاف رضيعة من والدتها عام 1969، ولكن الجريمة سقطت بالتقادم.

وهذه هي أول محاكمة على صلة بالفضيحة، التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي، السنوات الأولى من دكتاتورية فرانشيسكو فرانكو (1939-1975)، عندما بدأت جريمة اختطاف أطفال المعارضين اليساريين بواسطة السلطات وإعطائهم لأشخاص مرتبطين بالنظام.

وأصبحت هذه المبادرة، فيما بعد شبكة إجرامية لتهريب الأطفال، ويقال إنها تألفت من أطباء وممرضين ومحامين ورجال دين.

وفي عام 2008، قدر قاضي إسباني أن نحو 30 ألف طفل قد تعرضوا للاختطاف منذ الحرب الأهلية الإسبانية، وتلقى القضاء الإسباني أكثر من ألفي بلاغ بسرقة رضع من مختلف أنحاء البلاد.