جمال خاشقجي الكاتب والمعارض السعودي برز اسمه في الأيام القليلة الماضية، بعد اختفائه الغامض في تركيا دون الكشف عن مصيره حتى اليوم، وفتح المصير المجهول للكاتب والمعارض السعودي، الحديث حول جرائم الخطف والاختفاء والقتل للمعارضين داخل مدن تركيا.

ففي الوقت الذي تعد فيه أسطنبول نقطة هروب للمعارضين من بلادهم، شهدت تركيا عددا من جرائم القتل لهم داخل أراضيها دون الوصول للجاني.

وترصد لكم الشروق أبرز العمليات التي نفذت ضد معارضين داخل تركيا…

حسين هرموش:



ضابط سابق في الجيش السوري، انشق عنهم وأسس حركة لواء الضباط الأحرار ثم انضم للجيش السوري الحر، خلال حركة الاحتجاجات السورية عام 2011 للدفاع عن المدنيين.

وفي يونيو من العام نفسه هرب هرموش، إلى تركيا واستمرَ بإدارة عمليات حركة لواء الضباط الأحرار، حتى اختفاءه في أغسطس 2011 ، أثناء ذهابه إلى لقاء مسؤولين أمنيين أتراك داخل أحد مخيمات اللاجئين على الحدود السورية التركية، وعقب اختفاؤه أعلنت قوات الأمن السورية القبض عليه وتهريبه إلى الأراضي السورية لمحاكمته.

وفي أكتوبر 2011، أعلن المتحدث باسم لواء الضباط الأحرار الملازم أول بسيم الخالد، أن الحركة حصلت على معلومات تفيد بأن السلطات السورية قامت بتنفيذ حكم الإعدام بحق المقدم حسين هرموش.

المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها:



وفي سبتمبر 2017، اُغتيلت المعارضة السورية عروبة بركات، وابنتها الإعلامية حلا بركات، داخل مدينة اسطنبول التركية، وعثر على جثتيهما في شقتهما بمنطقة اسكودار، بعد تلقيهما عدة طعنات بالسكين.

وكانت عروبة أحد معارضي نظام حزب البعث الحاكم في سوريا، وهربت إلى مدينة اسطنبول منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وعملت حلا بركات، في عدة مؤسسات إعلامية معارضة للنظام السوري، وشاركت في صناعة العديد من الأفلام حول معتقلات وسجون بشار الأسد.

الإيراني المعارض سعيد كريميان:



في أبريل 2017، قُتل المعارض الإيراني سعيد كريميان مؤسس شبكة "جم تي في"، إثر إطلاق النار عليه من قبل ملثمين في إسطنبول.

وجاء مقتل كريميان، عقب إصدار حكم من محكمة إيرانية بسجنه بتهمة القيام بدعاية ضد طهران.

وكان برفقة المعارض الإيراني، شريكه رجل الأعمال الكويتي محمد متعب الشلاحي، الذي قُتل هو الأخر.

فيديو لحظات اغتيال المعارض الايراني سعيد كريميان والذي قتل معه رجل الاعمال الكويتي محمد متعب الشلاحي pic.twitter.com/PF4vm2Lc3U — تفتيش (@Tafteshq8) ٣٠ أبريل ٢٠١٧

اللاجئ الروسي رسلان إسرابيلوف:

في مايو 2016، تعرض اللاجئ الروسي المعارض، رسلان إسرابيلوف للاغتيال في تركيا، وكان لاجئًا في بلدة تركية تسمى "إليمتِبا"، وكان أغلب سكانها من الشيشان.

عبد الواحد إيديلغيريف:

في نوفمبر 2015، قُتل عبد الواحد إيديلغيريف، في ضاحية كاياشيهير في إسطنبول‎، وكان إيديلغيريف قد شارك في نشاط جماعة تسعى لمواصلة "الجهاد" في روسيا.

وكان أحد المشتبه بهم الرئيسيين في محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2012.

عبد الله بخاري:

اغتيل في ديسمبر 2014، الشيخ الأوزبكي عبد الله بخاري، عقب إطلاق نار عليه أمام مدرسته الدينية في منطقة ‏زيتون بورنو التركية.‏

وكان بخاري، قد ترك أوزبكستان بعد ملاحقة أجهزة الأمنية هناك، وتلقى العديد من تهديدات بالقتل، بعد دعواته للتخلص من رئيس أوزبكستان إسلام كريموف الذي توفى عام 2016.