عضو «الفيروسات الكبدية»: توجيه المصاب بفيروس سي لأقرب مكان للعلاج فور إعلان النتيجة

قال الدكتور مجدى الصيرفي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن حملة المسح الشامل للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تكلف الدولة المصرية أموال كثيرة، ولكن هناك حرص من القيادة السياسية على صحة المواطنين.

وأضاف في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن الهدف من ظهور نتائج المواطنين بعد وقت قصير من التحاليل هو اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصابين لأقرب نقطة للعلاج من خلال الحجز إلكترونيَا، موضحًا أنه يتم تحديد للمواطن الموعد والمكان المخصص للعلاج فور ظهور النتيجة الإيجابية لفيروس سي.

وأوضح أن الوزارة استعدت للحملة من خلال إنشاء قاعدة بيانات ليست معتمدة على الهيئة العليا للانتخابات بشكل كامل، معقبًا: «هناك مواطنين ليسوا مسجلين على قاعدة البيانات بسبب الصحيفة الجنائية، أو غير مدرجين على قوائم الناخبين، ولكن لهم حق العلاج في الدولة».

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، يوم الاثنين الماضي، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات منها محافظة مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، وجنوب سيناء، ودمياط، والبحيرة، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط.