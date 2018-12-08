زامبيا تطلب من الصين مساعدتها في تطوير أجهزتها الإعلامية

طلبت وزيرة الإعلام في زامبيا دورا سيليا، من الحكومة الصينية المساعدة على تطوير الإذاعة ووكالة الأنباء الرسمية في زامبيا لمواكبة تطورات العصر الرقمي.

وقالت وزيرة الإعلام إن الإذاعة ووكالة الأنباء من المؤسسات العامة الاستراتيجية الرئيسية فى زامبيا، حيث يعتمد المواطنون عليهما فى الحصول على المعلومات اللازمة لتحقيق التنمية الوطنية، مضيفة: "نحتاج من الصين مساعدتنا على تدريب العاملين فى هاتين المؤسستين وتزويدهما بأجهزة حديثة".

وتابعت: "إن الصين ما تزال واحدة من شركاء زامبيا فى مجال التنمية، ويُعد الدعم الذى تقدمه لها لتطوير البنية الأساسية والصحة والاقتصاد بوجه عام مؤشرا واضحا على العلاقات الثنائية الدافئة القائمة بين البلدين منذ فترة طويلة".

وأكدت الوزيرة أن دعم وسائل الإعلام يؤكد رغبة الحكومة في ضمان حصول كثير من المواطنين على المعلومات اللازمة لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وأشارت وزارة الإعلام في زامبيا، إلى أن سيليا كانت قد زارت العاصمة الصينية "بكين" مؤخرا، للمشاركة فى المنتدى الرابع بشأن التعاون الصينى الإفريقي فى مجال وسائل الإعلام.