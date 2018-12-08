توقيف نحو 600 شخص من محتجي «السترات الصفراء» في فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية عن توقيف نحو600 شخص، اليوم السبت، في العاصمة باريس من المشاركين في احتجاجات ضد زيادة ضرائب الوقود.

وأضافت الشرطة أنها Hبقت على قرابة 400 شخص من الموقوفين حيث تم وضعهم في السجن رهن التحقيق وأطلقت سراح الباقين، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وقدّر لوران نونيز، مساعد وزير الداخلية الفرنسي عدد المشاركين بنحو 31 ألف محتج.

وبدأ المتظاهرون في الاحتشاد في بداية الأسبوع الثالث لاحتجاجات ما يطلق عليه وصف أصحاب "السترات الصفراء".

ونشرت السلطات الفرنسية 89 ألف رجل شرطة في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، مدعومين بعربات شرطة مدرعة، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وفي وقت سابق، تراجعت الحكومة عن فرض زيادة الضريبة على الوقود، وهو الإجراء الذي أشعل الأزمة بالأساس، غير أن ذلك لم ينجح في وقف حركة لا قادة لها.

ولكن قادة المتظاهرين الميدانيين يصرون على أنهم سيصلون باريس على أي حال، وتحدثوا عن مطالب أوسع بما في ذلك خفض اكبر للضرائب وزيادة الأجور.

وأظهرت استطلاعات الرأي تأييد كبير بين الجمهور العام لأصحاب السترات الصفراء.

كما جرى إلغاء أكثر من نصف مباريات كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي المقرر أن تقام اليوم السبت. وتم إرجاء مبارتين من البطولة الأوروبية لكرة اليد سيدات إلى الأحد بسبب المظاهرات.