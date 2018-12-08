اختتام الملتقى الصحفي لجمعية الصحفيين العمانية

اختتمت جمعية الصحفيين العمانية بولاية بدية ‏بمحافظة شمال الشرقية بالسلطنة فعاليات الملتقى الصحفي السادس الذي أقيم على مدى يومين بمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية.

واشتملت فعاليات الملتقى الذي انطلق يوم الخميس الماضي على جلسة حوارية تم خلالها استعراض التجارب والمسيرة الإعلامية لعدد من الإعلاميين في سلطنة عمان، وتضمنت عدة برامج بين أعضاء الجمعية المشاركين هدفت إلى إيجاد جو أخوي.

واستعرض الملتقى - الذي يقام سنويًا في إحدى محافظات السلطنة - المقومات ‏السياحية والاقتصادية والتاريخية والثقافية التي تشتهر بها محافظة شمال الشرقية ، إضافة إلى التعريف بالمشاريع التنموية التي حظيت بها المحافظة ‏من قبل الحكومة في ظل عهد السلطان قابوس بن سعيد خلال الفترة الماضية.

وأقيم الملتقى تحت رعاية ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبحضور الدكتور محمد بن سعيد الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وعدد من الشخصيات الإعلامية والمشاركين في الملتقى.