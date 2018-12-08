ندوة حول «مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة» بالسعودية

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "مجلس شؤون الأسرة" في المملكة العربية السعودية، ندوة حول الإجراءات والمؤشرات المحددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء بالمنظمة، يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بمدينة جدة.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، إن "الهدف الرئيسى من الندوة يتمثل في إعداد ورقة مشتركة حول الإجراءات المحددة التي ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء اتخاذها في مجال تمكين الأسرة، ووضع المؤشرات المرتبطة بها، في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري".

وتشهد الندوة عروضا تقدمها الدول الأعضاء والمؤسسات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في الندوة، إلى جانب الأمانة العامة للمنظمة ومجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، خبراء من الدول الأعضاء وعدد من المؤسسات والبنوك والهيئات الإعلامية، وبعض المنظمات الشريكة مثل منظمة الأسرة العربية وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي.