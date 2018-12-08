الجيش الأفغاني يحرر مدنيين من سجن لطالبان

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ذكر مسؤول، اليوم السبت، أن القوات الخاصة (النخبة) الأفغانية، حررت 11 مدنيا على الأقل من سجن تابع لطالبان بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الجيش، والي خان، إن المدنيين كانوا محتجزين منذ أشهر في أحد السجون بمنطقة سانجين، بسبب مزاعم من تعاونهم مع الجيش الأفغاني.

ولم يُقتل أي عضو أو يُصب من مهمة الإنقاذ في العملية.

وأفرجت القوات الخاصة (النخبة) الأفغانية عن عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال من مختلف سجون طالبان في الإقليم المضطرب في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، قُتل قيادي من حركة طالبان بإقليم جوزجان شمال أفغانستان في عملية جوية أفغانية.

وقال المتحدث باسم الجيش، حنيف رضائي، إن والي محمد كان ينظر إليه على أنه هدف بالغ الأهمية للقوات الأفغانية في الإقليم.

وأصيب 3 من أعوانه في القصف الجوي بمنطقة فايز آباد بالإقليم، طبقا لما ذكره «رضائي».

وكان قيادي بارز من طالبان للمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية، يدعى الملا منان، قد قتل الأسبوع الماضي في قصف جوي أمريكي في إقليم هلمند.

وكان الملا منان أرفع مسؤول عسكري لطالبان في الإقليم وحاكم الظل للمسلحين بإقليم هلمند.