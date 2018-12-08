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العراق: تفكيك خلية إرهابية تخطط لاستهداف المواطنين وقوات الأمن في الرمادي

بغداد- أ ش أ
نشر فى : السبت 8 ديسمبر 2018 - 10:30 ص | آخر تحديث : السبت 8 ديسمبر 2018 - 10:30 ص

أعلنت المديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن تفكيك خلية إرهابية تخطط لاستهداف المواطنين وقوات الأمن في مدينة هيت غرب الرمادي.

وقالت المديرية في بيان - حسبما أفادت قناة "السومرية العراقية" - إن "قوة من الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 29، وبالتنسيق مع شعبة المصادر في المديرية واستخبارات مقر قيادة الفرقة 7 تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".

وأضافت أن القوات الأمنية تعمل بشكل سري، وتخطط لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف المواطنين، وتلقي القبض على جميع أفرادها.

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